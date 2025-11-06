Lucas Stassin mag dromen van transfer naar Premier League

Lucas Stassin is opnieuw bezig aan een degelijk seizoen in Frankrijk. De jonge Belgische aanvaller van Saint-Étienne blijft daardoor hot op de transfermarkt en geniet naar verluidt heel wat interesse. Door het laatste gerucht mag Stassin nu dromen van een transfer naar de Premier League.

Stassin was vorig seizoen goed voor 12 goals en 5 assists in de Ligue 1. Hij kon daarmee de degradatie van Saint-Étienne niet afwenden, maar dat deert geïnteresseerde clubs blijkbaar niet.

We schreven eerder al over vermeende interesse van Paris FC voor het jeugdproduct van RSC Anderlecht. De club uit de Franse hoofdstad zou het deze winter opnieuw willen proberen bij Stassin volgens Foot Mercato, na een eerste mislukt offensief in de zomer.

Richting de Premier League?

Het blijft ondertussen allesbehalve still rond Stassin, die dit seizoen opnieuw goed bij schot is met voorlopig vier goals en drie assists in de Ligue 2. Dat wekt volgens Jeunes Footeux nu de interesse van West Ham United. Stassin zou hoog op het verlanglijstje staan van de Hammers, die slechts 18de zijn in de premier League.

West Ham zou gecharmeerd zijn door de kwaliteiten van Stassin, waaronder zijn doeltreffendheid. De Engelse traditieclub heeft problemen in het aanvallende compartiment en is een van de minst productieve ploegen in de Premier League dit seizoen.

Bovengenoemde bron maakt bovendien gewag van een mogelijk vertrek van de Duitser Niclas Füllkrug. Stassin zou moeten helpen om de Londense club te behoeden voor de degradatie. Saint-Étienne zou wel niet happig zijn op een transfer en enkel willen onderhandelen bij een bod van meer dan 30 miljoen euro. Dat is bijna het dubbele van het prijskaartje dat Transfermarkt momenteel op Stassin plakt (16 miljoen).