🎥 Goed nieuws voor abonnees: Minister lacht er niet mee en stelt zijn eisen tegen DAZN

Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders heeft zich uitgesproken over de situatie rond sportstreamingdienst DAZN. Hij vraagt dat abonnees hun contract kosteloos kunnen beëindigen als de uitzendrechten voor het Belgisch voetbal vervallen.

Beenders eist duidelijkheid voor abonnees

De spanningen tussen DAZN en de Pro League lopen al enige tijd op. De aanleiding is het uitblijven van een akkoord met telecomoperatoren Telenet en Proximus over de doorgift van het Belgische profvoetbal via traditionele kanalen. Hierdoor zou DAZN het bestaande contract met de Pro League willen herzien.

Minister Beenders stelt dat consumenten beschermd moeten worden als de dienst niet meer levert wat werd beloofd. “Wanneer een dienst niet langer levert wat werd beloofd, spreken we over contractbreuk. DAZN moet zijn verantwoordelijkheid nemen en elke abonnee de kans geven om zonder kosten op te zeggen”, klinkt het. Die boodschap bracht hij vrijdag over tijdens overleg met de CEO van DAZN.

Volgens de minister is het niet aanvaardbaar dat klanten blijven betalen voor een dienst die niet meer functioneert zoals voorzien. “Het kan niet de bedoeling zijn dat voetbalsupporters die een abonnement nemen om voetbal te kijken, uiteindelijk een zwart scherm te zien krijgen en nog een half jaar moeten verder betalen”, stelt hij.

Onderzoek en sanctie na klachten

De Economische Inspectie kreeg afgelopen zomer de opdracht om een onderzoek te voeren naar DAZN. Dit gebeurde na meldingen van klanten over onduidelijke communicatie en het niet beschikbaar zijn van wedstrijden ondanks betaling. Uit het onderzoek bleek dat DAZN de consumentenwetgeving heeft overtreden.

Als gevolg daarvan werd het bedrijf beboet en opgeroepen voor overleg met de minister. Beenders benadrukt dat het “ideale scenario” erin bestaat dat DAZN alsnog een akkoord bereikt met een van de telecomoperatoren. “Op die manier kunnen voetbalsupporters zonder zorgen genieten van het voetbal”, besluit hij.

De situatie blijft voorlopig onduidelijk. De minister houdt vast aan zijn eis dat abonnees niet de dupe mogen worden van een mogelijk conflict tussen DAZN en de Pro League. Verdere stappen worden afhankelijk van het verloop van de onderhandelingen.

