KRC Genk moet vertrek van sterkhouder vrezen

KRC Genk beleefde gisteren een zinderende Europese avond. De Limburgers gingen met 3-4 winnen op het veld van het Portugese Braga, waardoor ze nog volop in de running zijn in de League Phase van de Europa League.

In de basis bij Genk: Mujaid Sadick. De Spaanse rots in de branding van de Limburgse topclub speelde opnieuw negentig minuten en is dit seizoen zo goed als incontournable in de ploeg van coach Thorsten Fink.

Sadick kwam al 18 keer in actie over alle competities heen. Daarin was hij goed voor één goal. De verdediger, die in 2021 overkwam van Deportivo La Coruña, heeft nog een contract tot midden 2028 in de Cegeka Arena, maar geniet nu interesse uit het buitenland.

Rangers lonken naar Sadick

Transferexpert Sacha Tavolieri meldt op X (voorheen Twitter) namelijk dat Sadick interesse geniet van de Schotse topclub Rangers. De Schotten zouden al geïnformeerd hebben en zouden de volgende transferperiode actie kunnen ondernemen.

Het draait dit seizoen vierkant bij de Rangers, die op moment van schrijven slechts vierde zijn in de Schotse competitie. De kloof met de verrassende leider Hearts bedraagt momenteel 14 punten. Die met aartsrivaal Celtic 5 punten.

De Rangers zetten dit seizoen Martin Russell al op de keien na een reeks zeer teleurstellende resultaten, onder meer tegen Club Brugge in de laatste voorronde van de Champions League. De Schotten verdedigden bij momenten kinderlijk en slikten een karrenvracht aan goals tegen Blauw-Zwart (1-3 en 6-0). De verdediging van de topclub uit Glasgow zou Sadick dus goed kunnen gebruiken.