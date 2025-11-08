🎥 De volgende op de lijst van Rudi Garcia? Jonge Belg (ex-Anderlecht en -Juventus) schittert in Duitsland

Samuel Mbangula heeft zijn carrière een stevige nieuwe wending gegeven sinds zijn vertrek bij Juventus. De 21-jarige Belgische winger, die in de zomer naar Werder Bremen trok, maakt indruk in de Bundesliga met zijn efficiëntie en maturiteit.

Zes keer beslissend in tien wedstrijden: Mbangula lijkt eindelijk zijn talent waar te maken. Onder Thiago Motta kreeg hij in Turijn amper speelminuten. De jonge Duivel raakte gefrustreerd op de bank en besloot de knoop door te hakken. Een transfer naar de Bundesliga moest zijn loopbaan herlanceren. En dat plan slaagt tot nu toe volledig. Bremen betaalde 10 miljoen euro voor hem en legde hem vast tot 2030, een duidelijk teken van vertrouwen.

In Duitsland voelt Mbangula zich bevrijd. Met drie doelpunten en drie assists in evenveel maanden toont hij waarom hij ooit als toptalent werd bestempeld bij Juventus. Hij geniet van het vertrouwen van zijn coach, speelt met lef en lijkt week na week beter te worden.

Mbangula bezorgde zijn ploeg drie punten

Dat bewees hij nog eens afgelopen weekend. Tegen Wolfsburg begon hij op de bank, maar na zijn invalbeurt in de 65e minuut draaide hij de wedstrijd om. Eerst dwong hij de gelijkmaker van Jens Stage af, en in blessuretijd maakte hij zélf het winnende doelpunt: 2-1. Een perfecte invalbeurt.

Dankzij die zege klimt Werder Bremen naar de zevende plaats in de Bundesliga, met 15 punten uit tien matchen. Mbangula groeide intussen uit tot publiekslieveling in het Weserstadion en een vaste basisplaats lijkt slechts een kwestie van tijd.

Als de voormalige Juventus-belofte dit niveau aanhoudt, klopt hij binnenkort wellicht ook aan de deur van de Rode Duivels. Een oproep voor de volgende interlands zou geen verrassing meer zijn.