'FC Barcelona wil verrassen met voormalige KRC Genk-ster'

FC Barcelona zag deze week af in de Champions League. De Spaanse topclub beschikt over een pak aanvallend geweld, maar zet de deur achterin vaak wagenwijd open. Hansi Flick en co speuren daarom naar verdedigende versterking, en daarbij komen ze nu uit bij een oude bekende uit de Jupiler Pro League.

Barça kampt met defensieve zorgen. Het maakt zelf veel goals, maar krijgt er ook veel tegen. De defensieve tactiek van Flick maakt zijn team erg kwetsbaar en daar willen ze iets aan doen in Catalonië. Flick zou van een rechtsback nu zijn topprioriteit gemaakt hebben, meldt transferexpert Ekrem Konur op X.

Konur laat zelfs een verrassende naam vallen: die van Daniel Muñoz, tegenwoordig aan de slag bij Crystal Palace, maar daarvoor jarenlang een sterkhouder bij KRC Genk. De Colombiaan heeft een erg interessant profiel en beschikt over vier longen op de rechterflank. Hij kan zowel verdedigend als aanvallend zijn steentje bijdragen.

Barcelona krijgt zware concurrentie

Barcelona zal wel met zware concurrentie te maken krijgen, als we diezelfde Konur mogen geloven. Ook Chelsea, AC Milan en Bayer Leverkusen zouden Muñoz namelijk willen binnenhalen. Vooral die eerste club deinst er niet voor terug om met gigantische bedragen te gooien, en dat terwijl Barça op de centen moet letten.

De ervaring van Muñoz in de Premier League kan een extra stimulans zijn voor Chelsea om door te duwen. De rechterflankverdediger is uitgegroeid tot een sterkhouder van Crystal Palace, waarmee hij vorig seizoen de FA Cup op zak stak. Dit seizoen voegde hij daar de Community Shield aan toe.

Muñoz heeft nog een contract tot midden 2028, wat Palace in een sterke onderhandelingspositie plaatst. Volgens Transfermarkt is de speler momenteel 25 miljoen euro waard, maar de Eagles mogen ongetwijfeld dromen van meer. Wordt ongetwijfeld vervolgd.