Belgische profclub grijpt snel in en stelt Yves Vanderhaeghe aan als nieuwe T1

Yves Vanderhaeghe heeft een nieuwe job. Hij zal bij Francs Borains het roer overnemen, nadat de club afscheid nam van Igor De Camargo. Dat nieuws is inmiddels ook door de club zelf bevestigd geworden.

Het nieuwe seizoen van Frans Borains valt voorlopig tegen. Het team van Georges-Louis Bouchez staat momenteel met tien punten uit twaalf wedstrijden pas op een veertiende plaats.

En dus heeft het bestuur van de club ingegrepen. Het heeft Igor De Camargo ontslagen en meteen Yves Vanderhaeghe aangesteld als nieuwe T1 bij de club. Dat maakte de club op woensdagnamiddag zelf bekend.

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗖𝗮𝗺𝗮𝗿𝗴𝗼. 𝗬𝘃𝗲𝘀 𝗩𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗵𝗮𝗲𝗴𝗵𝗲 𝗻𝗼𝗺𝗺𝗲́ 𝗧𝟭. 🟢



"De directie van RFB heeft besloten de samenwerking met Igor de Camargo te beëindigen. Onvoldoende resultaten, die niet in lijn waren met de gestelde doelen, hebben de club tot deze beslissing gebracht."

"Royal Francs Borains dankt Igor oprecht voor zijn inzet en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière", klinkt het op de webstek van Francs Borains.

De logische keuze voor Yves Vanderhaeghe

"De keuze voor Yves was een logische keuze, aangezien zijn spelerscarrière en trainerservaring getuigen van een man met karakter, die nooit opgeeft, maar ook toegewijd is aan zijn club", aldus Bouchez over de nieuwe T1.

"Dit is de geest die we als kenmerk van de club willen uitstralen. Zijn komst onderstreept de toewijding aan de verdere professionalisering van Francs Borains, terwijl hij vasthoudt aan het doel om de volgende stap te zetten."