📷 'Club Brugge wrijft in de handen: nog meer interesse voor sterkhouder'

De jonge spits Nicolò Tresoldi staat volop in de belangstelling. Naast zijn prestaties bij Club Brugge wordt hij nu ook gelinkt aan een mogelijke transfer naar Como.

Van Hannover naar Brugge

Tresoldi werd in de zomer van 2025 overgenomen van Hannover 96. Club Brugge betaalde voor hem een transfersom van ongeveer 7,5 miljoen euro. De aanvaller, geboren in 2004, tekende meteen een langdurig contract tot 2029.

In Duitsland had hij zich al laten opmerken met zeven doelpunten en drie assists in de 2. Bundesliga. Brugge zag in hem een talentvolle centrumspits en gaf hem snel speelminuten in de Jupiler Pro League.

Nico Schira over interesse van Como

Transferjournalist Nico Schira meldde dat de Italiaanse club Como de situatie van Tresoldi volgt. Een mogelijke overstap naar de Serie A behoort zeker tot de dromen van Tresoldi, maar wellicht mikt hij wel hoger.

Como staat momenteel in de subtop van de Italiaanse competitie en zoekt aanvallende versterking. Tresoldi wordt gezien als een speler met groeipotentieel en internationale ervaring.

Marktwaarde en contract

Volgens Transfermarkt bedraagt de huidige marktwaarde van Tresoldi 9 miljoen euro. Zijn contract bij Club Brugge loopt nog tot 30 juni 2029, waardoor de Belgische club stevig in de onderhandelingen staat.

Naast Como zouden ook andere clubs belangstelling tonen. Eerder werd hij gelinkt aan AC Milan, de droombestemming van Tresoldi zelf, en enkele Bundesliga-ploegen. Zijn prestaties in de Champions League, waaronder een doelpunt tegen FC Barcelona, hebben zijn naam verder versterkt.