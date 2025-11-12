🎥 "Erop een gueuze aan het drinken": Verschueren en Bornauw laten van zich horen, ook Kompany van de partij

Anderlecht kondigde de terugkeer van Michael Verschueren en Kenneth Bornauw aan. Hun benoeming markeert een nieuwe fase in het bestuur, met duidelijke rolverdelingen en een symbolisch bezoek van Vincent Kompany.

Nieuwe structuur onder Bornauw en Verschueren

Marc Coucke besliste om Verschueren opnieuw aan te stellen als voorzitter en Bornauw als CEO. Daarmee krijgt de club een vernieuwde bestuursstructuur waarin beide figuren een centrale rol opnemen. Bornauw gaf aan dat hij voortaan de volledige organisatie zal leiden. “Als CEO zal ik de volledige operationele leiding nemen over zowel het sportieve als het niet-sportieve aspect”, zegt hij in een filmpje.

Verschueren, die eerder al een belangrijke rol vervulde binnen Anderlecht, benadrukte zijn tevredenheid over de terugkeer. Hij stelde dat hij met Coucke duidelijke afspraken maakte en dat hij de club opnieuw wil vertegenwoordigen op alle niveaus. “Als voorzitter ben ik erg fier om terug te zijn”, klinkt het.

Verschueren fier op terugkeer

De voorzitter gaf aan dat zijn benoeming niet alleen voor hem persoonlijk belangrijk is, maar ook voor de traditie van de club. “Ik ben heel blij dat Marc Coucke me een tijdje terug opgebeld heeft om te vragen of ik openstond om terug te keren als voorzitter.”

Daarnaast klonk het dat ook enkele historische figuren van Anderlecht trots zouden zijn op deze stap. “Ik denk dat er nog twee andere mensen zijn die heel trots zijn. Dat zijn Constant Vanden Stock en mijn vader, Mister Michel, die volgens mij een gueuze aan het drinken zijn omdat de zoon terug is.”

Kompany brengt bezoek aan Neerpede

Volgens Het Laatste Nieuws viel de terugkeer van Verschueren en Bornauw samen met een opvallend bezoek. Vincent Kompany, momenteel coach bij Bayern München, kwam langs in Neerpede tijdens de interlandbreak. Hij nam uitgebreid de tijd om met spelers en medewerkers te spreken, wat het nieuwe begin extra betekenis gaf.

Het bezoek van Kompany werd gezien als een symbolische geste. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Kompany ook de wedstrijd tegen Club Brugge zou bijwonen, maar door zijn verplichtingen in München lukte dat niet.