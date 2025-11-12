"Hij is helemaal geen voetbalsupporter": man kent straf na gevecht in nasleep van Kortrijk - Zulte Waregem

De laatste derby tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk dateert al van het voorjaar van 2023. Toen liep het na de wedstrijd compleet verkeerd met een gevecht. Nu is er een uitspraak gedaan in die zaak.

Dit seizoen speelt Zulte Waregem in de Jupiler Pro League en KV Kortrijk in de Challenger Pro League, de voorbije jaren was het omgekeerd. En dus moeten we al terug naar het voorjaar van 2023 voor een derby tussen beide ploegen.

Onmin in parkeergarage in Kortrijk

Toen liep het na de wedstrijd uit de klauwen. Een jongeman uit Wevelgem kreeg toen klappen in de ondergrondse parking van het Schouwburgplein in Kortrijk van een 25-jarige man uit Zwevegem.

De man had een hersenschudding en een hersenbloeding en werd naar het ziekenhuis gevoerd door een aantal van zijn vrienden.

Geen supporter van KV Kortrijk?

De rechter heeft de beklaagde nu veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 5 maanden en een voorwaardelijke boete van 400 euro. Als hij de straf voorwaardelijk wil houden, zal hij zich drie jaar lang aan enkele voorwaarden moeten houden.

Het slachtoffer kreeg een voorlopige schadevergoeding van 500 euro, weet Het Laatste Nieuws nog te melden. De Procureur sprak over een altijd beladen duel. "Maar hij is helemaal geen voetbalsupporter”, verraste zijn advocaat.