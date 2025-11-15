'Club Brugge en Genk gaan strijd opnieuw aan voor dure flankaanvaller'

In de Belgische competitie komen de topclubs al eens in elkaars vaarwater terecht als het gaat over leuke spelers van andere ploegen. Zo hebben Genk en Club Brugge nog steeds interesse in Million Manhoef.

De interesse in Million Manhoef is absoluut niet nieuw. Ook in het voorjaar wilden zowel Club Brugge als KRC Genk er de speler al graag bij hebben. Hij was toen speler van Stoke City en is dat tot op heden nog steeds.

Genk en Club Brugge blijven Manhoef op de radar staan hebben

Million Manhoef is een 23-jarige Nederlander. Hij lijkt helemaal klaar om een transfer te maken. De concurrentie is echter niet min.

Ook Celtic, Burnley en Sheffield United tonen of toonden de nodige interesse om de vleugelaanvaller volgend seizoen in hun rangen te krijgen. En Celtic Glasgow zou tot op heden over de beste papieren beschikken volgens Sportsboom.

Celtic Glasgow in polepositie voor Manhoef

Manhoef ligt nog onder contract tot 2027 bij Stoke City. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde op dit moment 4,5 miljoen euro. Dit seizoen was hij al goed voor vier goals en een assist.





De vraagprijs zou dan ook een pak hoger kunnen liggen: de flankaanvaller zou de Engelse club vorige zomer al zo'n 11,5 miljoen euro moeten opleveren. Mogelijk dat er nu een vergelijkbaar bedrag op tafel moet komen. Stoke City probeert hem een contractverlenging aan te bieden.