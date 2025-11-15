Deze winter al een transfer voor Romeo Vermant?

Romeo Vermant werd door Rudi Garcia opgeroepen voor de Rode Duivels voor de wedstrijden tegen Kazachstan en Liechtenstein. Dat hebben natuurlijk ook de grote clubs in Europa meteen gezien. Hoelang kan Club Brugge hem nog houden?

Romeo Vermant is steeds meer indruk aan het maken. In de competitie, in de Champions League en nu ook mogelijk bij de Rode Duivels: de jonge Belg is overal.

Waar ligt de toekomst van Romeo Vermant van Club Brugge?

Slotsom? De Bruggeling loopt steeds meer in de kijker. En dus zijn er ook steeds meer ploegen die warm worden van de centrale aanvaller. En dus zou het wel eens sneller dan verwacht tot een transfer kunnen gaan leiden.

Ook VfB Stuttgart heeft Romeo Vermant nu nadrukkelijk op het verlanglijstje gezet. Het is geen geheim dat VfB Stuttgart zijn aanval wil versterken. Diverse namen circuleren ondertussen wat dat betreft.

Romeo Vermant op het verlanglijstje van Stuttgart

Denk bijvoorbeeld aan Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) en Esteban Lepaul. Volgens Stuttgarter Nachrichten staan echter ook Thijs Dallinga van Bologna en dus ook Romeo Vermant van Club Brugge op de verlanglijst.

Met vier goals en twee assists in achttien wedstrijden is Vermant steeds belangrijker aan het worden voor Club Brugge. Stuttgart zou deze winter zeker al in actie willen schieten. Rest de vraag of ze dan ook in Jan Breydel zullen komen aankloppen.