Duidelijke signalen vanuit Schotland: Club Brugge heeft meer zekerheid of het Nicky Hayen kan houden of niet

Onder Nicky Hayen heeft Club Brugge de landstitel gepakt in 2024 en heel wat mooie Europese momenten beleefd. Het ziet er ook naar uit dat hij nog niet zo snel zal wegtrekken uit Brugge.

Daar was even toch bekommernis over, toen de naam van Nicky Hayen gelinkt werd aan die van Celtic Glasgow. Daar was de positie van hoofdtrainer immers vacant geworden na het vertrek van Brendan Rodgers. Hayen zei ook niet meteen 'neen' tegen de interesse van Celtic, wat de deur al helemaal op een kier zette voor de overstap.

Volgens de vorige berichten was Hayen zelfs een concrete piste voor de ploeg uit Glasgow en werden zowel hij als Efrain Juarez in overweging genomen. Inmiddels heeft deze trainerssaga echter een heel andere wending genomen. Volgens Schotse media is de Fransman Wilfried Nancy ondertussen de man met de beste papieren om coach van Celtic te worden.

Celtic gaat trainer halen in de MLS

Record Sport meldt zelfs dat Nancy op het punt staat om te tekenen. Hij draagt de duidelijke voorkeur weg van sterke man Dermot Desmond. Dit weekend zouden de besprekingen gevoerd worden die moeten kunnen resulteren in een overeenkomst. Nancy is momenteel trainer van het Amerikaanse Colombus Crew, dat in de MLS speelt.

Nancy ligt nog wel onder contract bij Columbus tot 2026, maar de club uit Ohio zou een overstap van zijn trainer niet in de weg staan, mits financiële compensatie. De verwachting is dat Celtic tussen de één en twee miljoen Britse pond moet betalen om de 48-jarige trainer te kunnen wegkopen. Nancy is in 2023 in de MLS verkozen tot trainer van het jaar.





Hayen blijft wellicht bij Club Brugge

Bij Club Brugge kunnen ze dus stilaan opgelucht ademhalen. De kans is ondertussen nihil geworden dat Nicky Hayen Club Brugge zou verlaten voor Celtic Glasgow. Er kan bij blauw-zwart dus met dezelfde stabiliteit verder gewerkt worden.