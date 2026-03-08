Nicolo Tresoldi laat zich uit over zijn toekomst en laat er weinig twijfel over bestaan

Nicolo Tresoldi is goed bezig bij Club Brugge. De vraag die iedereen zich ondertussen stelt is of hij ook tegen RSC Anderlecht zijn thuisreputatie alle eer kan aandoen. En de vraag is ook waar zijn toekomst ligt, want aan interesse geen gebrek.

Club Brugge staat momenteel tweede in het klassement en mag daar toch ook zeker Nicolo Tresoldi voor danken. De 21-jarige aanvaller van blauw-zwart maakt steeds meer indruk bij de Bruggelingen, zeker in eigen huis.

Tresoldi is blij bij Club Brugge

Rest de vraag: wat gaat er komende zomer gebeuren met de aanvaller? Hij wordt ondertussen al het hof gemaakt door een aantal topteams, maar is naar eigen zeggen tot op heden nog steeds tevreden bij Club Brugge.

“Ik leef liever in de realiteit dan dat ik droom. Op dit moment speel ik voor Club en voel ik me hier uitstekend. Voor mij is dit de perfecte plek", klinkt het zeer duidelijk in een interview toegestaan aan Het Laatste Nieuws dit weekend.

Wat als AC Milan belt voor Nicolo Tresoldi?

Maar als AC Milan belt ... “Ja, als kind was ik supporter. Filippo Inzaghi was mijn eerste idool. Mijn vader voetbalde met hem bij Atalanta en zo kenden we hem een beetje. Als kind herinner ik mij flarden. Later heb ik al zijn doelpunten meermaals herbekeken."

“Op dit moment wil ik me op het voetbal focussen. We zien wel wat de toekomst brengt", is hij ook niet bezig met daten of dergelijke meer. De toekomst zal moeten uitwijzen waar zijn voetbaltoekomst hem dan op zijn minst brengt.