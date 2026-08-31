Live. Transfernieuws 31/8: OFFICIEEL RSC Anderlecht neemt afscheid van speler
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
OFFICIEEL RSC Anderlecht neemt afscheid van speler
RSC Anderlecht neemt afscheid van Gabriel Biladi. De 17-jarige flankaanvaller verlaat de Brusselse club na maar liefst elf seizoenen en zet zijn carrière voort bij het Spaanse Levante UD.
Biladi begon zijn voetbalopleiding bij RCS Brainois en maakte vervolgens op jonge leeftijd de overstap naar Neerpede. Hij doorliep er alle jeugdreeksen en ondertekende in 2024 zijn eerste profcontract bij paars-wit. De jonge winger kreeg ook al een beperkte kans bij de RSCA Futures: hij kwam twee keer in actie voor de beloften.
Nieuw hoofdstuk in Spanje
Voor Biladi komt daarmee een einde aan een lange periode bij Anderlecht. De 17-jarige aanvaller trekt definitief naar Levante UD, zo meldt paarswit op zijn website, waar hij zijn verdere ontwikkeling zal voortzetten. “Na 11 seizoenen bij RSC Anderlecht is het tijd voor een nieuw hoofdstuk”, liet Biladi zelf weten bij zijn afscheid.
Gabriel Biladi (17 ans) rejoint le club espagnol de Levante UD. Meer info via https://t.co/Q5a2TGRZIL. 🟣⚪️ pic.twitter.com/Ox7IQbSVor— RSCA Neerpede (@rscaneerpede) August 31, 2026
OFFICIEEL Vertrek van Nilsson bij Club Brugge is een feit
Gustaf Nilsson trekt de deur bij Club Brugge achter zich dicht. De Zweedse spits wordt door blauw-zwart verhuurd aan Hertha BSC, waar hij een nieuwe start krijgt in de Duitse tweede klasse.
De 29-jarige aanvaller kwam in de zomer van 2024 over van Union Sint-Gillis voor een bedrag van ongeveer zeven miljoen euro. In Brugge kon Nilsson zijn sterke periode bij Union echter niet bevestigen. Blessures en de stevige concurrentie voorin zorgden ervoor dat hij steeds verder wegzakte in de pikorde.
Nieuwe kans in Berlijn
Bij Hertha BSC moet de 1,97 meter lange Zweed opnieuw speelminuten verzamelen. De Berlijnse club was al een tijdje op zoek naar een klassieke centrumspits en ziet in Nilsson de gewenste fysieke aanwezigheid. In de overeenkomst werd bovendien een aankoopoptie opgenomen.
📷 ‘Akkoord is er: nieuwe speler voor RSC Anderlecht heeft stevig prijskaartje’
RSC Anderlecht heeft volgens transferjournalist Sacha Tavolieri een akkoord bereikt met Rapid Wien over de komst van Romeo Amane. Met een transfersom van maximaal 6 miljoen euro haalt paars-wit een veelzijdige Ivoriaanse middenvelder binnen. (Lees meer)
OFFICIEEL Dender heeft nieuwe doelman beet
FCV Dender heeft zijn doelmannenbestand aangevuld met Mattéo Nkurunziza. De 22-jarige keeper is een Burundese Belg en heeft al ervaring als international van Burundi.
Nkurunziza doorliep zijn volledige jeugdopleiding bij RWDM. De doelman bleef daarmee jarenlang actief in de Brusselse voetbalopleiding en krijgt nu de kans om een nieuwe stap in zijn carrière te zetten bij Dender. De club maakte zijn komst maandag officieel bekend via de eigen kanalen.
Ook al actief voor Burundi
Hoewel Nkurunziza in België werd opgeleid, koos hij op internationaal niveau voor Burundi. De nieuwe Dender-doelman kwam al uit voor de nationale ploeg van dat land. Daarmee beschikt hij ondanks zijn relatief jonge leeftijd al over internationale ervaring.
Met zijn overstap naar Dender krijgt Nkurunziza nu de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen binnen het profvoetbal. De club verwelkomde hem alvast officieel en hoopt dat de jonge doelman de concurrentiestrijd tussen de palen kan aanscherpen.
📷 Kassa rinkelt opnieuw in Genk: financiële meevaller voor Limburgers
KRC Genk krijgt opnieuw onverwacht goed transfernieuws. Daniel Muñoz verlaat Crystal Palace voor Nottingham Forest, maar ook de Limburgers profiteren mee. Dankzij een oude doorverkoopclausule vloeit opnieuw een aanzienlijk bedrag naar de Cegeka Arena. (Lees meer)
‘Standard heeft oplossing gevonden voor aanvaller Timothé Nkada’
Troyes staat op het punt om Timothé Nkada terug naar Frankrijk te halen. De promovendus in de Ligue 1 staat dicht bij een akkoord met Standard de Liège over een huurperiode met aankoopoptie. (Lees meer)
‘KAA Gent heeft oplossing voor Max Dean: dit is de transfersom’
KAA Gent en Bolton Wanderers hebben eindelijk een akkoord bereikt over de transfer van Max Dean. De Engelse spits is al bezig met zijn medische testen in eigen land. Daarmee lijkt na een moeizame transfersoap een einde te komen aan zijn periode in Gent. (Lees meer)
Nodige versterking: 'Westerlo doet heel goede deal met Hongaars international'
Westerlo blijft zijn kern stevig hervormen en lijkt opnieuw een ervaren profiel binnen te halen. Met Botond Balogh komt er een Hongaarse international naar de Kempen die al heel wat minuten maakte in Italië en Turkije, terwijl de financiële voorwaarden opvallend gunstig lijken. (Lees meer)
'Van Brederode kan nog vertrekken bij KV Mechelen'
Myron Van Brederode zou plots nog kunnen vertrekken bij KV Mechelen. Van Brederode geniet namelijk concrete interesse van twee Franse clubs. Die deal lijkt nog klaar te kunnen raken voor de transferdeadline - of mogelijk zelfs binnen de 24 uur.
De voorbije weken begon Mechelen niet al te denderend aan het seizoen in de Jupiler Pro League, maar in het hele verhaal is Myron Van Brederode tot op heden wel nog steeds een lichtpuntje gebleken. Hij scoorde de voorbije drie weken en houdt zo eigenhandig het schip van Mechelen nog iets of wat drijvende.
KRC Genk gaat ex-doelman wegkapen bij JPL-concurrent als opvolger Brughmans
Liverpool heeft zijn oog laten vallen op Lucca Brughmans. De 18-jarige doelman van KRC Genk lijkt er de opvolger te moeten gaan worden van Giorgi Mamardashvili. Ook Bayern München volgt de jonge Belg. En als Brughmans zou vertrekken? Dan komt KRC Genk meteen met een opvallende opvolger. (Lees meer)
Jonathan David sneller dan verwacht opnieuw weg?
Jonathan David staat nog tot 30 juni 2030 onder contract bij Juventus, maar zijn avontuur in Turijn zou wel eens sneller dan verwacht kunnen aflopen. Atlético Madrid heeft de Canadese spits op de radar en werkt volgens de geruchten aan een mogelijke transfer.
De 26-jarige aanvaller trok in de zomer van 2025 naar Juventus, nadat hij vijf seizoenen indruk had gemaakt bij Lille. In Turijn kwam David intussen in 47 wedstrijden in actie, waarin hij acht keer scoorde en vijf assists afleverde.
Atlético Madrid lonkt naar Jonathan David
Een overgang naar Atlético Madrid zou voor David een nieuw hoofdstuk betekenen in zijn Europese carrière. Na passages in de Jupiler Pro League, de Ligue 1 en de Serie A kan hij dan voor het eerst kennis maken met La Liga.
Witte rook binnen 24 uur: Stroeykens kiest voor opvallende nieuwe bestemming
Stroeykens, Huerta, Augustinsson en Bertaccini. Die vier spelers zouden nog wel eens kunnen/moeten vertrekken bij RSC Anderlecht. Om plaats te maken voor andere spelers of omdat ze onder Vitor Bruno op niet te veel kansen meer zullen moeten rekenen. (Lees meer)
Oplossing in de maak voor Sadick
Mujaid Sadick lijkt zijn laatste maanden bij KRC Genk te beleven. De centrale verdediger, die in 2021 overkwam van Deportivo La Coruña, staat volgens Spaanse media dicht bij een transfer naar Rayo Vallecano.
De Spaans-Nigeriaanse verdediger groeide in Limburg uit tot een vaste waarde en verlengde eerder nog zijn contract tot juni 2028. Genk geloofde in zijn profiel: fysiek sterk, snel in de omschakeling en comfortabel aan de bal. Toch veranderde zijn situatie de voorbije zomer volledig.
Sadick op weg naar de uitgang bij Genk
Vorig seizoen kwam Sadick nog 36 keer in actie in de competitie, waarin hij ook tweemaal scoorde. Sinds de komst van Jess Thorup is zijn rol bij de Limburgers echter sterk verminderd. Genk en de speler zoeken daarom naar een oplossing die voor alle partijen interessant is.
Nkada naar Frankrijk? Eerste bod is geplaatst
Troyes ziet een mogelijke versterking in Nkada en heeft zich volgens de berichtgeving al bij Standard gemeld. De club uit de Aube, waar Antoine Sibierski niet langer sportief directeur is, kent Nkada goed uit de Ligue 2. Troyes speelt dit seizoen opnieuw op het hoogste Franse niveau en zou de voormalige speler van Rodez graag aantrekken.
De eerste aanbieding werd echter afgewezen door Standard. Het ging om een uitleenbeurt zonder aankoopoptie, een formule die de Luikse directie niet ziet zitten. De Rouches willen dus duidelijk meer garanties wanneer Nkada tijdelijk zou vertrekken.
Nantes kreeg al neen
Nkada zou zelf eerder ook een voorstel van FC Nantes hebben afgewezen. De aanvaller wil naar verluidt niet terugkeren naar de Ligue 2 en geeft de voorkeur aan een kans in een eerste klasse.
Toch kan Troyes in de slotdagen van de transferperiode nog een rol spelen. Nkada ligt bij Standard nog tot 2028 onder contract, maar zijn beperkte rol maakt zijn toekomst onzeker. Het wordt afwachten of Troyes terugkomt met een bod dat Standard wel kan overtuigen.
🎥 Club Brugge heeft Lierse-sensatie in het vizier, die meteen uitpakt met fraai doelpunt
Lierse SK heeft het nieuwe seizoen in de Challenger Pro League geopend met een 4 op 9. Zondagavond ontsnapte Lierse in Seraing aan een tweede nederlaag in drie wedstrijden. Met dank aan Alexandre Stanic, die nadrukkelijk in de belangstelling staat van Club Brugge. (Lees meer)
Alwéér een transfer: 'KRC Genk sluit deal met Nederlanders'
Jarne Steuckers lijkt KRC Genk dan toch nog te kunnen verlaten. Hij kiest voor een avontuur in Nederland, maar niet bij de ploeg die hem het eerste wilde. FC Utrecht lijkt het team te worden dat hem er heel graag bij wil en de definitieve oplossing kan zijn. (Lees meer)
Het beproefde recept van Union SG? Hubert krijgt en hoopt vurig
Union Saint-Gilloise nam zondag in het Dudenpark op opvallende wijze afscheid van Anan Khalaili. De Israëlische flankspeler, die de overstap naar Crystal Palace heeft gemaakt, was nog aanwezig bij de aftrap om zijn voormalige ploegmaats aan te moedigen. (Lees meer)
Emilio Martinez is een speler van Chelsea
Emiliano Martínez is nu officieel een speler van Chelsea. De Argentijnse doelman, die zondag werd aangetrokken, kwam enkele uren later al voor het eerst in actie, op de dag na de aankondiging van zijn transfer naar de Blues. De Londense club won met 4-3 van Brighton & Hove Albion. Een eerste clean sheet zat er dus niet in voor de nieuwe doelman van de ploeg van Xabi Alonso.
"Het is een droom om hier te zijn! Ik wil hier echt slagen. Ik ben iemand die alles wil winnen wat ik doe en ik wil die mentaliteit naar deze voetbalclub brengen", verklaarde de doelman bij zijn ondertekening bij de Blues.
Debut. ✅#CFC | #CHEBHA pic.twitter.com/AJMiBjCUp5— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 30, 2026
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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