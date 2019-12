Nader Ghandri niet te spreken over Bölöni: "Bob Peeters gelooft wél in mij"

De verdediger liet pas zijn lopend contract bij Antwerp ontbinden en tekende bij Westerlo, waarvoor hij vorig seizoen al op huurbasis speelde. Ghandri is blij om opnieuw bij de Kemphanen te zijn, nadat hij een halfjaar in de Antwerpse B-kern spendeerde.

"Vraag me niet waarom ik geen kans kreeg, want ik weet het echt niet. Ik heb nooit een uitleg gekregen van Bölöni. Frustrerend, want ik heb me altijd correct gedragen, maar ik paste duidelijk niet in zijn plannen", legt Ghandri uit in HLN.

"Westerlo wilde me in de zomer al overnemen, maar Antwerp wilde nog een transfersom, waardoor de deal afsprong. Omdat mijn situatie niet veranderde, drong ik bij het bestuur aan om mijn contract te ontbinden. Gelukkig werkten ze daaraan mee."

"Ik ben blij om terug bij Westerlo te zijn. Met Bob Peeters is er een trainer die wél rotsvast in mijn kwaliteiten gelooft. Ik wil er mijn voetbalplezier terugvinden. Al moet ik nog wat kilo's verliezen om volledig fit te geraken. De fysiektrainer van Westerlo gaf me alvast een speciaal programma, waardoor ik speelklaar zou moeten zijn voor de eerste wedstrijd na de winterstop", besluit Ghandri.