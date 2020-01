Galatasaray wil selectie stevig verjongen en start onderhandelingen met ex-speler van Eupen en Anderlecht

Galatasaray speelde dit seizoen in de UEFA Champions League, maar echt goed draait het niet in Istanboel. Cimbom wil de selectie drastisch verjongen en mikt op een speler met een verleden in de Jupiler Pro League.

Galatasaray onderhandelt momenteel met AS Monaco over de transfer van Henry Onyekuru. De Turkse topclub liet dat weten via de officiële kanalen. De club wil hem huren van AS Monaco waar hij nauwelijks speelkansen krijgt.

Onyekuru was eerder een absolute smaakmaker KAS Eupen. De Nigeriaanse international werd voor 8 miljoen euro weggeplukt door Everton en speelde nadien op uitleenbasis voor Anderlecht en Galatasaray. In Turkije was hij vorig seizoen al goed voor 44 wedstrijden waarin hij 16 keer scoorde en 6 assists verzorgde.

Marcelo Saracchi

Naast de transfer van Onyekuru liet Galatasaray ook weten rond te zijn met Marcelo Saracchi. De Uruguayaanse international kwam uit voor RB Leipzig waar hij dit seizoen slechts tot slechts 7 optredens kwam. In de zomer van 2018 betaalde Leipzig nog 12 miljoen euro aan River Plate voor hem. Hij wordt tot en met de zomer van 2020 uitgeleend.