Doellijntechnologie te duur? Dan alleen in play-off 1! Pro League bekijkt de mogelijkheden

'Doellijntechnologie': een woord dat pas ter sprake komt als er een bal al dan niet over de lijn was en afgelopen weekend was het weer zo ver. Hans Vanaken leek te scoren, maar Ritchie De Laet werkte de bal nog weg, voor die tegen de netten kwam. Ook de videobeelden bieden geen uitsluitsel.

Dus is de discussie omtrent doellijntechnologie weer aangewakkerd. Bij Het Laatste Nieuws bevestigde de Pro League althans dat erover gepraat wordt. Een van de argumenten is de kostprijs. "We hebben nu een nieuwe raming gevraagd. Zowel voor zuivere doellijntechnologie als voor camera’s die in het doel kunnen gehangen worden", aldus Stijn Van Bever, de woordvoerder van de Pro League.

Zuivere technologie vergt veel investeringen, maar camera's in doel zouden het de VAR ook al een stuk makkelijker kunnen maken. "We bekijken of dat systeem misschien al in de play-offs zou kunnen worden geïmplementeerd. Maar de Raad van Bestuur zal die pistes eerst onderzoeken en bespreken vooraleer we daar meer over kunnen zeggen", besloot hij.

Op 10 februari komt het thema voor op de Raad van Bestuur van de Pro League.