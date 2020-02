Dit zijn de refs die speeldag 28 in 1A en 1B en de inhaalwedstrijd tussen Virton en Beerschot moeten fluiten

De Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft woensdag de scheidsrechters voor de komende speeldag in 1A en 1B bekendgemaakt. Ook de ref die Virton - Beerschot op 2 maart zal fluiten is bekend.

De topper van speeldag 28 is de match tussen Racing Genk en Club Brugge. Erik Lambrechts zal die in goede banen moeten leiden. Alexandre Boucaut moet naar de Waalse topper tussen Charleroi en Standard.

In 1B worden alle wedstrijden op vrijdagavond afgewerkt. Virton-OHL wordt geleid door een Nederlandse ref. Jonathan Lardot fluit de match die beslissing brengt over wie Lokeren vervoegt in de play-downs: Lommel - Roeselare. Nathan Verboomen moet naar Union - Westerlo en Wim Smet naar Lokeren - Beerschot. Alleen maar refs die ook in 1A actief zijn dus.

Maandag 2 maart wordt de partij tussen Virton en Beerschot herspeeld vanwege een scheidsrechterlijke dwaling. Wesley Alen gaat die match fluiten.