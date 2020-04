1B-veteranen: dit zijn de spelers met de meeste speelminuten na vier jaar Proximus League

De hervorming van Eerste Klasse B is een van de thema's die op tafel ligt bij de Pro League. Als het huidige format ophoudt te bestaan zijn dit de tien meest ervaren spelers na vier jaar 1B.

Het huidige format werd in het leven geroepen in het seizoen 2016/17. Sindsdien strijden acht teams voor een plekje in eerste klasse A of proberen ze via play-downs degradatie naar de hoogste amateurklasse te vermijden.

De Proximus League maakte via haar officiële website bekend welke tien spelers de meeste minuten op het veld stonden in die vier jaar. Op nummer 1 staat Wouter Biebauw, de doelman van Roeselare. De West-Vlaamse club treedt al vier jaar aan in 1B en daarin was Biebauw steeds titularis.

De top-10:

1. Wouter Biebauw (Roeselare): 9450 minuten

2. Pierre Bourdin (Lierse & Beerschot): 8109

3. Mathieu Maertens (Cercle & OHL): 8082

4. Gilles Dewaele (Cercle & Westerlo): 7933

5. Maxime Biset (Antwerp & Westerlo): 7759

6. Mike Vanhamel (Lierse & Beerschot): 7560

7. Kevin Kis (Roeselare & Union): 7537

8. Glenn Neven (Lommel): 7205

9. Lukas Van Eenoo (Roeselare & Westerlo): 6957

10. Pietro Perdichizzi (Union): 6691