Genk-trainer Hannes Wolf wacht ongeduldig op richtlijnen: "Ja, ik wil nog spelen"

Bij Zulte Waregem zijn ze deze week opnieuw beginnen trainen, maar bij Racing Genk doen ze dat al een maand. Allebei natuurlijk met de nodige veiligheidsmaatregelen. De trainer van Racing Genk hoopt stiekem nog dat er gevoetbald kan worden dit seizoen.

"Als je het aan mij als coach vraagt, wil ik het seizoen nog uitspelen", zegt Wolf voor de micro van VTM Nieuws."Maar we zullen de beslissing respecteren als die genomen wordt. We zijn gelukkig dat we buiten kunnen trainen, maar het duurt nu lang voor iedereen."

Wachten op richtlijnen

"Het zou leuk zijn als we een datum zouden krijgen om ons op te focussen en om terug te keren naar de normale gang van zaken", aldus Wolf. Racing Genk is samen met Antwerp en Anderlecht een van de ploegen die het seizoen nog wil afwerken, ook zonder publiek. "We spelen liever zonder publiek dan helemaal niet. Het spreekt voor zich dat we geen situatie willen hebben waarbij duizenden mensen het virus kunnen krijgen."