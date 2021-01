Lang vertelt waarom hij Club Brugge boven Ajax verkoos: "Wat zou er gebeuren als het echt om de knikkers zou gaan?"

Club Brugge heeft mooie aanvallende vooruitzichten. Met Bas Dost is er een killer bijgekomen, terwijl blauw-zwart met Noa Lang en Charles De Ketelaere ook de toekomst in handen heeft. De Nederlander vertelt hoe hij de banden met AFC Ajax doorsneed.

Club Brugge huurt Noa Lang van AFC Ajax, maar in de overeenkomst zit een verplichte aankoopclausule van zes miljoen euro vervat. We lieten eerder al weten dat de Nederlandse aanvaller aanvaller aanvankelijk geen trek had in een enkeltje België, maar toch sneed hij de banden met de Ajacieden door.

“De eerste drie competitiewedstrijden van het seizoen speelden we met Ajax tegen Sparta Rotterdam, RKC Waalwijk en Vitesse”, aldus Lang bij FOX Sports. “Ik kreeg in totaal amper zeven speelminuten in dat soort wedstrijden. Wat zou er dan gebeuren als het echt om de knikkers zou gaan?"

Lang had dus al snel beslist om de Johan Cryijff ArenA te verlaten. “Ik ben ondertussen 21 en ben op een leeftijd gekomen dat moet spelen. Bij Ajax kreeg ik de kans niet om wekelijks op een hoog niveau te voetballen, terwijl ik van mezelf weet dat ik dat niveau zonder problemen kan halen.”

Topcompetitie

Dat bewijst de Nederlander ondertussen bij Club Brugge. De verplichte aankoopoptie en het prijskaartje van zes miljoen euro is ondertussen een koopje geworden voor de Belgische landskampioen. De naam van Lang is de voorbije weken immers al vlijtig genoteerd door scouts uit Europese topcompetities.