Anderlecht-flop speelt zich in de kijker in Denemarken: "Hij is onfair afgeschreven in België en dat komt door de prijs van acht miljoen"

Bubacarr Sanneh werd in 2018 gekocht door Anderlecht voor een bedrag van 8 miljoen. Bij de Brusselaars kon hij nooit doorbreken. Sinds afgelopen winter speelt Sanneh bij het Deense Aarhus. Daar kon hij afgelopen weekend overtuigen en staat hij in het team van de week. Zijn bondscoach geniet.

Sanneh stond bij Aarhus afgelopen zondag voor de tweede keer aan de aftrap. Ze namen het op tegen het Kopenhagen van ex-Genk trainer Jess Thorup. Ook een andere Anderlecht-huurling was van de partij. Mustapha Bundu mocht van Thorup een half uurtje invallen tegen zijn ex-ploeg.

De wedstrijd eindigde op een spectaculair 3-3 gelijkspel. Hij onderschepte de bal acht keer, won zes duels en gaf de assist voor de 1-1. Met twee basisplaatsen op een rij lijkt de Gambiaan nu eindelijk terug zijn draai te vinden. Dat ziet de Belgische coach van Gambia, Tom Saintfiet, maar al te graag gebeuren.

Nooit een eerlijke kans

"In Sanneh's huwelijk met Anderlecht liep het vanaf de eerste seconde fout", verklaart zijn bondscoach, Tom Saintfiet. Hij kwam pas op 1 september aan in Brussel en maakte dus geen voorbereiding mee. Het seizoen was al begonnen en Anderlecht was ook al op de sukkel. Daar knelt het schoentje volgens Saintfiet: "Als je als buitenlander naar een vreemd land gaat voor de eerste keer, binnnengehaald wordt voor een extreem hoog bedrag (8 miljoen euro), dan kan het bijna niet goed gaan".

"De transfersom bracht een enorme druk met zich mee voor Bubacarr", weet Saintfiet. "Na een paar weken werd Sanneh al afgeschreven omdat hij er niet meteen stond bij een Anderlecht dat op de sukkel was. Hij is onfair afgeschreven in België en dat komt door de prijs van acht miljoen".

Het foute moment

Sanneh kwam eigenlijk op het foute moment naar Anderlecht. Tom Saintfiet denkt dat de Gambiaanse verdediger wel had kunnen slagen in Belgie. "Als hij voor twee miljoen naar Anderlecht was gekomen en hij had de voorbereiding kunnen meemaken, dan ben ik zeker dat Sanneh geslaagd was bij de Brusselaars".