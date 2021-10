Hoe zou het nog zijn met... Pablo Chavarría?

Pablo Chavarría is een naam die vast en zeker nog een belletje doet rinkelen. In 2010 kwam de Argentijnse aanvaller bij Anderlecht voetballen. Verder kwam hij ook nog uit voor Eupen en KV Kortrijk. We zoeken uit waar Chavarría nu aan de slag is.

In 2008 leerde Anderlecht de Argentijnse club Belgrano kennen. Ze plukken er Matías Suárez weg. In zijn eerste seizoen overtuigde Suárez nog niet, maar vanaf zijn tweede seizoen bij paars-wit was hij een van de absolute sterkhouders. Dat motiveerde Herman Van Holsbeeck om in 2010 opnieuw bij Belgrano te gaan shoppen. Pier Barrios werd ingeleend en Pablo Chavarría werd voor iets minder dan een miljoen gekocht.

Pier Barrios viel in Brussel volledig door de mand. Hij had niet de kwaliteiten voor een topclub als Anderlecht en zo kwam hij nooit aan de bak. Anderlecht wou hem eventueel doorverhuren aan tweedeklasser en stadsgenoot FC Brussels, maar uiteindelijk keerde Barrios gewoon terug naar Belgrano. Pablo Chavarría mocht in zijn eerste halve jaar in België drie keer invallen en stond zelfs eens in de basis. Hij was zelfs goed voor een doelpunt en een assist in een invalbeurt tegen Lierse en ook Europees kreeg de Argentijn enkele minuten.

KAS Eupen

Ondanks zijn invalbeurten was het wel duidelijk dat Pablo Chavarría niet meteen het gehoopte niveau haalde. Nieuwkomer in eerste klasse, KAS Eupen, had wel interesse in de Argentijnse spits. Ze huurden hem voor de tweede helft van het seizoen. Na enkele weken van aanpassing werd Chavarría een vaste waarde in het basiselftal van de Panda's. Hij kreeg in het reguliere seizoen nog een invalbeurt en daarna vier basisplaatsen. Hierin wist hij nog één keer te scoren, opnieuw tegen Lierse.

Eupen eindigde op de voorlaatste plek in de Jupiler Pro League. Ze eindigden met slechts één puntje achterstand op Lierse, die wel in eerste klasse konden blijven. Eupen was dus gedoemd om eerst play-off III te spelen tegen Charleroi. In die vier wedstrijden groeide Chavarría uit tot een absolute smaakmaker. Met drie doelpunten en een assist smeerde hij Charleroi de degradatie naar tweede klasse aan. Het seizoen zat er echter nog steeds niet op. Eupen moest nog promotie play-offs spelen tegen tweedeklassers REAC Mons, Waasland-Beveren en Lommel United. Eupen verloor elke wedstrijd en degradeerde dus ook naar tweede klasse, maar Chavarría wist opnieuw drie keer te scoren.

Van Duits naar West-Vlaams

Het seizoen daarop wordt Pablo Chavarría verhuurd aan KV Kortrijk. De Argentijn weet Hein Vanhaezebrouck te overtuigen van zijn kunnen en zo krijgt hij heel veel speeltijd in West-Vlaanderen. Kortrijk speelde een topseizoen en eindigde uiteindelijk op de zesde plek. Chavarría zelf maakte twee doelpunten en gaf drie assists in het reguliere seizoen. In de play-offs scoorde hij nog drie keer en gaf hij ook nog eens drie assists, waaronder twee in een 2-0 zege tegen uitgerekend Anderlecht. Hij haalde met Kortrijk ook de finale van de Beker van België. In het Koning Boudewijnstadion verloor Kortrijk nipt van Lokeren door een doelpunt van Hamdi Harbaoui in het laatste kwartier voor affluiten.

Ook in het seizoen 2012/2013 liet Anderlecht Pablo Chavarría op uitleenbasis vertrekken. Opnieuw was KV Kortrijk de ploeg die de Argentijn voor een seizoen huurde. De ploeg van Vanhaezebrouck speelde een minder seizoen dan het jaar ervoor en eindigde op de negende plek in de Jupiler Pro League. Het bekeravontuur strandde in de halve finales tegen Cercle Brugge. Over het hele seizoen gezien maakte Chavarría acht doelpunten en gaf hij ook twee assists.

Leven als God in Frankrijk

In juli 2013 kwam Pablo Chavarría opnieuw terug bij Anderlecht na een derde uitleenbeurt. Anderlecht maakte hem duidelijk dat hij niet in de plannen paste van de club en zo mocht hij beschikken. De Franse tweedeklasser RC Lens legde een miljoen op tafel voor de Argentijn en zo liet Anderlecht hem voor goed gaan. Bij Lens miste Chavarría amper een wedstrijd. Hij had met tien doelpunten en twee assists een belangrijk aandeel in de promotie van Lens naar de Ligue 1.

Ook in de Ligue 1 is Chavarría niet weg te denken uit de basiself van Lens. De club kent wel een lastig seizoen en degradeert opnieuw naar de Franse tweede klasse. Ondanks het moeilijke seizoen scoort de Argentijn wel zeven keer. In zijn derde seizoen bij Lens, opnieuw in de Ligue 2, is hij kapitein van de ploeg. Met vier doelpunten en vijf assists toont hij weer zijn waarde.

Het seizoen daarop gaat Chavarría naar Stade Reims, een andere Franse tweedeklasser. Zijn eerste seizoen bij zijn nieuwe club is helemaal niet zijn beste van z'n carrière, maar in het tweede seizoen bij Reims blinkt Chavarría echt uit. Hij miste geen enkele wedstrijd en steeg boven zichzelf uit. Met 14 doelpunten en negen assists had hij een heel groot aandeel in het kampioenschap van Reims. Chavarría gaat mee met Les rouges et blancs naar de Ligue 1 waar hij nog een seizoen speelt.

Eviva España

Chavarría's goede vorm was ook de clubs buiten Frankrijk opgevallen. De Argentijn zelf was zelf ook klaar om in een andere competitie zijn kwaliteiten te tonen. De Spaanse eersteklasser RCD Mallorca weet de ervaren Chavarría te strikken, maar een succes werd deze transfer nooit. Slechts één keer mocht hij in de basis staan en voor de rest moest hij zich tevreden stellen met elf hele korte invalbeurten. Mallorca degradeerde en Chavarría wou zelf heel graag weg. Andere tweedeklasser, FC Málaga, bood de ervaren Argentijn een driejarig contract aan en hij ging daar natuurlijk op in.

Bij Málaga mocht de voormalige speler van Anderlecht wel een mooi aantal minuten maken. Hij bedankte ook voor de speelkansen met vijf doelpunten en twee assists. Dit seizoen speelde Chavarría echter nog geen enkele minuut. Afgelopen weekend maakte hij voor de eerste keer dit seizoen deel uit van de selectie, maar hij bleef 90 minuten lang op de bank zitten. Benieuwd of de 33-jarige Argentijn zich dit seizoen nog in de ploeg kan knokken... .