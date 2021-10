Didier Lamkel Zé doet wat hij het beste kan... en dat is scoren

Didier Lamkel Zé vertrok deze zomer bij Antwerp op uitleenbasis naar DAC Dunajska Streda in Slovakije. Daar doet hij want hij het beste kan, namelijk voetballen en doelpunten maken.

Het fratsenboek van Didier Lamkel Zé is ellenlang en de fans van Antwerp zijn hun voormalige 'chouchou' liever kwijt dan rijk. Goed nieuws voor hen want hun 'enfant terrible' doet het uitstekend in Slovakije. Dit gaat alleen zijn marktwaarde maar laten toenemen.

De Kameroense aanvaller heeft tot op heden vijf wedstrijden gespeeld voor Dac Dunajska Streda en kwam tweemaal tot scoren en gaf twee assists. In de zaterdagwedstrijd van zijn ploeg bracht hij ze op voorsprong al in de eerste minuut van de wedstrijd. Een wedstrijd die uiteindelijk met 0-2 gewonnen werd en waarin hij nog een gele kaart kreeg na een fout.

Voormalig Club Brugge jeugdproduct, Thibaut Verlinden, en zoon van clubicoon Danny Verlinden speelt sinds deze zomer ook bij Dac Dunajska. Hij mocht in de 68ste minuut invallen en speelde zo zijn tweede wedstrijd van het seizoen.

Dankzij deze overwinning rukt DAC op naar de 4de plaats in de Slovaakse eerste klasse.