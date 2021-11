Zulte Waregem had afgelopen zomer heel wat miljoenen kunnen bijschrijven op hun bankrekening

Jean-Luc Dompé is op dreef bij Zulte Waregem en dit had Middelbrough afgelopen zomer al gezien.

Jean-Luc Dompé is aan een prima seizoen bezig bij Zulte Waregem. De ploeg zelf draait niet ideaal en kampeert in de onderste helft van het klassement, toch is Dompé één van de lichtpuntjes. De Franse winger met Ivoriaanse roots was al goed voor 10 assists in 12 wedstrijden in de Jupiler Pro League.

Afgelopen zomer kwam Middlesbrough al aankloppen bij Zulte Waregem maar ze weigerde het bod. Het is afwachten hoelang ze dit nog gaan kunnen weigeren. In de Krant van West-Vlaanderen kwam Dompé hier nog even op terug. “ In de zomer waren er al aanbiedingen”, geeft Dompé ook toe, “maar de club rekende op mij voor dit seizoen en wou mij niet laten vertrekken.”