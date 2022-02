Dennis Odoi zal hard gemist worden in de spelersgroep van Fulham

Club Brugge kon op de laatste dag van de transferperiode nog verrassen door Denis Odoi terug naar België te halen. De verdediger verliet Fulham FC, waar hij een graag geziene speler was. Vooral binnen de spelersgroep was hij één van de favorieten.

Tim Ream was één van de maatjes van Odoi in de defensie van Fulham en had ook helemaal niet verwacht dat Odoi terug naar België zou verhuizen. "Ik had totaal geen idee dat hij zou vertrekken", vertelt hij bij The Sun. "Ik ging naar bed rond half tien 's avonds en tegen zes uur stond ik weer op. Plots stonden 45 nieuwe berichten in onze groepschat."

Voor Ream was het alvast een teleurstelling. Hij kon het namelijk goed vinden met de nieuweling van Club Brugge. "Toen ik het nieuws vernam viel mijn mond open en vroeg ik mezelf af of dit wel echt waar was. Ik zou liegen als ik zeg dat dit me niet geraakt heeft. Je spendeert vijfenhalf jaar samen met een kerel en plots is hij in een oogwenk vertrokken", klinkt het.