OH Leuven en Lommel SK houden elkaar in evenwicht

Voor OH Leuven en Lommel SK zit het seizoen erop. Tijd voor een oefenpartij dachten beide clubs om zich zo al voor te bereiden op volgend seizoen.

Dylan Ouedraogo opende de score en bracht OH Leuven op voorsprong. De 23-jarige centrale verdediger, die zijn jeugdopleiding bij AS Monaco kreeg, heeft juist zijn contract verlengd bij de Leuvenaars. Koki Saito maakte nog gelijk in een verder kansarme wedstrijd.

OH Leuven kan niet rekenen op een aantal spelers. Zo is Oskacar al terug naar Lyon en Romo die voor DC United tekende was ook afwezig.

De wedstrijd zelf werd gespeeld in het oefencomplex van OH Leuven. De reden hiervoor dat in het King Power at Den Dreef Stadion de toplaag van de grasmat werd verwijderd. Zo wil OH Leuven met een veld in optimale conditie het nieuwe seizoen beginnen.