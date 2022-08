ELEVEN maakt voetbal kijken op café betalend: "Ze kijken enkel naar zichzelf"

Niet alleen in het stadion, maar ook thuis en op café kijken mensen voetbal. Dit zal een aardig duit gaan kosten aan de eigenaars van de café's als ze nog voetbal willen aanbieden aan hun klanten.

Cafébazen moeten voortaan betalen om de Belgische voetbalmatchen nog te mogen uitzenden in hun hun zaak. Het bedrag varieert van de grote van hun zaak, maar kan aardig oplopen. Het gaat om een som van 70 à 150 euro dat zij maandelijks zullen moeten betalen bovenop hun abonnementsgeld.

Erik Beunckens, afgevaardigd bestuurder van FEDCAF, de federatie van Cafés in België reageert zeer ontevreden bij Radio 1. "Het is de moeite niet meer. De meeste cafébazen met wie ik spreek, overwegen om het voetbal niet meer uit te zenden en om hun abonnement dus stop te zetten. Elk café moet bekijken of het nog winstgevend is. Maar de meerderheid zegt mij dat het geen zin meer heeft. Je moet al heel wat extra pintjes tappen om die kosten te dekken, laat staan dat je er ook nog iets aan verdient."

De FEDCAF wil in onderhandeling met Eleven maar betwijfelt of dit nog iets gaat veranderen. "Of we nog kunnen overleggen met de rechtenhouder? Ik vrees dat het een voldongen zaak is. Zulke grote bedrijven proberen de winst van voor corona te herstellen, maar ze kijken enkel naar zichzelf."