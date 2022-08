Debat van de week: welke speler gaat u het meest missen dit seizoen? (En dit wordt uw topschutter!)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen bijna weer gaat beginnen.

Vorige week polsten we eens naar de mogelijke topschutter van de Jupiler Pro League. Wie wordt de opvolger van Deniz Undav als topschutter? Frey begon met twee doelpunten, net als Skov Olsen. En dat had toch ook wel zijn gevolgen in de eerste poll erover. © Voetbalkrant.com Frey is uw topfavoriet, op korte voet gevolgd door Jutgla. Ook Silva en Onuachu krijgen nog flink wat kansen toebedeeld. Deze week hebben we het even over een aantal spelers die vertrokken zijn uit de Jupiler Pro League of die we lange tijd niet aan het werk zullen zien door blessures. Wie zal u het meeste missen? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie gaat u het meeste missen? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Cullen 4% De Ketelaere 42% Ito 24% Mercier 7% Muleka 0% Oyen 4% Tissoudali 9% Undav 4% Nog iemand anders (laat in reacties weten wie!) 4% Stem Je kan nog stemmen tot 04/08/2022 20:00.

