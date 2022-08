Marc Degryse heeft gouden raad voor Karel Geraerts over Dante Vanzeir

Karel Geraerts speelt met Union SG verder in de 3-5-2 die met Felice Mazzu bijzonder succesvol was.

Het grote verschil dit jaar met toen is echter dat Dante Vanzeir geen Deniz Undav meer naast zich heeft. Waardoor hij een pak minder doeltreffend is.

“Ik zou niet zozeer van systeem veranderen, maar zoeken naar het meest complementaire duo met Vanzeir”, zegt analist Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws.

“Met Adingra naast Vanzeir is het verschil met Undav te groot, vooral in het bijhouden van de bal. Adingra is een ander type. Hij is met zijn snelheid en één-op-één-acties aan de buitenkant niet op zijn kwaliteiten uitgespeeld.”

Degryse wil dus een andere pion naast Vanzeir zien spelen bij Union. “Vanzeir mag het gewicht van de aanval niet alleen dragen. Op Rangers speelde hij op een eiland. Hij moet profiteren van een sterk en balvast iemand.”