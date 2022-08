Anderlecht dreigt naast groot Frans talent te grijpen

Een Franse linksbuiten die vorig seizoen de revelatie was bij Sochaux is benaderd door Anderlecht. Hij gaat echter liever naar een club uit de Ligue 1.

Volgens L'Equipe staat Alan Virginius (19) op de radar van verschillende grote Franse clubs. Hij is auteur van 5 doelpunten in 34 matchen vorig seizoen in het truitje van Sochaux in de Ligue 2. De jeugdinternational van bij de U19 kan op interesse rekenen van Nice, Lille, Lorient, Newcastle, Leverkusen en... Anderlecht.

De interesse van Anderlecht geraakte al in mei bekend. Jammer genoeg voor paars-wit, dat nadien nog bleef hopen op een transfer, geeft Virginius er de voorkeur aan om in Frankrijk te blijven. Lorient had een uitleenbeurt en een aankoopoptie in gedachten, maar Virginius heeft voor Lille gekozen. Er zou een bedrag van 3-4 miljoen met de transfer gemoeid zijn.