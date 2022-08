🎥 Anderlecht-huurling debuteert met werelddoelpunt in Spanje

Raakt Anderlecht dit seizoen af van overbodige spits Mo Dauda?

De Ghanees streek in januari van 2017 neer in het Lotto Park maar kon nooit echt overtuigen. De voorbije jaren werd hij verhuurd aan Vitesse, Esbjerg, FC Cartagena en nu zit hij bij CD Tenerife in de Spaanse tweede klasse. In totaal speelde hij 590 minuten voor Anderlecht.

Tenerife huurt de 24-jarige aanvaller met aankoopoptie en hij is goed op weg om de Spaanse eigenaars te overtuigen hem over te nemen van Anderlecht. Op de eerste speeldag gaf hij meteen zijn visitekaartje af met een weergaloos doelpunt.

[🎥 VIDEO - BUT] 🇪🇸 #LaLiga2

🚀🚀🚀 WOW LA FUSEE DE MOHAMMED DAUDA !!!!!!!!

🤯 Le Ghanéen de Tenerife inscrit le but de la journée ! pic.twitter.com/e8FU2WKaPW — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 13, 2022

Spijtig genoeg voor Dauda volstond zijn doelpunt niet want Tenerife ging met 2-1 onderuit tegen Eibar.