Oude bekende en 'grootste talent ooit aan Gaverbeek' traint mee bij Zulte Waregem: kan hij ex-ploegmaat Leye overtuigen?

Hoe zou het nog zijn met Fabrice Olinga? De ex-speler van Moeskroen en Zulte Waregem is opnieuw in ons land. Wordt hij een oplossing voor een Belgische staartploeg?

Fabrice Olinga kwam in 2014 via een constructie met Malaga en Limassol in België terecht, waar hij zes maanden speelde voor Zulte Waregem.

Na verdere omzwervingen kwam hij een jaar later bij Moeskroen terecht, waar hij zes seizoenen speelde alvorens naar Portugal (Rio Ave) te trekken.

Daar is hij ondertussen twee weken geleden losgelaten als vrije speler en dus kan hij uitkijken naar een nieuwe ploeg.

Voorlopig onderhoudt hij zijn conditie bij Zutle Waregem. Een terugkeer naar de Belgische competitie zou kunnen, al zal hij eerst zijn kunnen moeten bewijzen.

2014

Wat mogelijk in zijn voordeel kan spelen, is dat Olinga en coach Mbaye Leye elkaar kennen. Ze speelden in 2014 zes maanden samen in de Jupiler Pro League.

De Kameroense winger was toen een van de grootste talenten die ooit aan de Gaverbeek rondliepen. Iedereen die toen een training zag, wist eigenlijk genoeg. Aan Olinga om zichzelf nu misschien opnieuw te bewijzen. Of krijgen we een tweede verhaal Musonda?