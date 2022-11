Johan Boskamp legt uit waarom Noa Lang naar het WK gaat: "Louis Van Gaal houdt daar net van"

Noa Lang zit in de WK-selectie van Nederland en dat kwam voor Johan Boskamp niet geheel onverwacht.

Noa Lang maakt dit seizoen nog geen heel goede indruk. In de competitie zit hij aan één goal en twee assist, in de beker maakte hij wel de twee goals van de verlossing tegen Patro Eisden.

Desondanks alles neemt bondscoach Louis Van Gaal hem toch mee naar Qatar, net zoals Vincent Janssen van Antwerp. De selectie van Lang vindt Johan Boskamp echter niet heel verrassend.

"Ik weet dat Van Gaal helemaal gek is van dat ventje. Het is een jongen met een handleiding, iemand die voortdurend bijgestuurd moet worden, maar daar houdt Louis net van. Wees maar zeker dat hij hem daar goed op zijn plaats zal zetten als het nodig is. Hopelijk laat ie het ook zien in Qatar. Net als Louis heb ik wel een boontje voor dat soort lefgozertjes op een voetbalveld", zegt Boskamp in Het Belang van Limburg.