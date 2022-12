Felice Mazzu duidelijk: "Andere uitdaging zou ik niet zo snel aangenomen hebben"

Felice Mazzu werd in oktober aan de kant geschoven bij Anderlecht. Enkele weken later werd hij al aangesteld bij Charleroi.

Felice Mazzu heeft een gevoel van thuiskomen bij Sporting Charleroi. “Het eerste wat ik tegen mezelf zei toen ik terugkeerde, was hoe goed het voelt om hier opnieuw te zijn. Ik ben heel tevreden. Ik keer terug naar een familiale club uit de hoogste afdeling. Dat doet heel goed”, klonk het op een persconferentie.

Ergens anders zou Mazzu niet zo snel toegehapt hebben. “Ik betwijfel of ik zo snel een andere uitdaging zou hebben aangenomen, indien het niet de directie van Charleroi was geweest die mij belde. Ik heb het aanbod meteen aanvaard want ik ken het huis, wist dat ik mij hier goed zou voelen.”

“Het geeft mij ook de kans dicht bij mijn vader te zijn. Er waren dus veel elementen waardoor ik niet lang moest nadenken. Ik zie deze terugkeer niet als een mislukking. Als je na een tegenvaller bij Anderlecht meteen weer werk vindt bij een club als Charleroi, dan moet je daar blij en dankbaar voor zijn.”