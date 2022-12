Man van de match Gianni Bruno doet wat hij voordien nog niet kon: "Heel veel respect voor Simon Mignolet"

De kandidaten voor man van de match in Club-STVV zaten allemaal in het Truiense kamp. Gianni Bruno was met zijn twee goals toch wel een speler die een groot aandeel had in dé bekerstunt uit de achtste finales.

De maker van de 1-2 en 1-4 verdient voor ons dus de titel van de 'man van de match'. Voor hem persoonlijk was het nagenieten van een triomf die collectief tot stand is gekomen. "Ik ben heel fier op mijn ploegmaats. We hebben getoond dat we in vorm zitten. Ik ben blij dat we ons in de geschiedenisboeken van STVV nestelen", verwijst Bruno naar het feit dat het de eerste Truiense zege ooit uit bij Club Brugge was.

Mignolet eindelijk gevloerd

"In het begin van de partij waren we wat gestresseerd, maar als je dan de kansen kan afmaken, is het des te beter." Dat deed Bruno zelf ook in de tweede periode. "Ik heb heel veel respect voor Simon Mignolet. Ik heb al vaak tegen Club Brugge gespeeld, maar had nog nooit tegen Mignolet gescoord. Nu doe ik het twee keer en mijn tweede doelpunt was wel mooi. Hayashi deed het ook goed bij die fase."

Wat is volgens de doelpuntenmaker momenteel de kracht van STVV? "We hebben een goede mentaliteit. Iedereen werkt goed en dat zie je op het veld." En dat terwijl nu al zeker is dat trainer Bernd Hollerbach volgend seizoen niet verder zou doen. Dat heeft duidelijk geen negatieve invloed op de spelersgroep. "Hij heeft de situatie uitgelegd en het heel professioneel aangepakt. Er is niets veranderd."