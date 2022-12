Transfernieuws en Transfergeruchten 30/12: Ronaldo - Refaelov - Ramos - Parker - Kante - Gakpo

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 30/12 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Ronaldo - Refaelov - Ramos - Parker - Kante - Gakpo

Wat gaat Anderlecht doen met sterkhouder? 'Verschillende ploegen tonen interesse, zelf heeft hij besluit gemaakt'

Bij RSC Anderlecht zal het deze winter alle hens aan dek zijn om een aantal nieuwkomers binnen te halen. Maar er staat meer werk op stapel. (Lees meer)

Wie zegt ja tegen uitdaging Club Brugge? Al drie kandidaten weigerden job bij blauw-zwart

Het gonst geruchten over wie de nieuwe trainer van Club Brugge zal worden. De kans is alvast groot dat de Bruggelingen deze in het buitenland gaan zoeken. Al zijn er al een aantal opties ondertussen niet langer mogelijk. (Lees meer)

Transfer Gakpo afgerond

De transfer van Cody Gakpo van PSV Eindhoven naar Liverpool is nu ook definitief en helemaal officieel rond. Er zou een bedrag van zo'n 50 miljoen euro mee gemoeid zijn.

Wat gaat Kanté doen?

Ngolo Kanté leek op weg naar Barcelona, maar een en ander lijkt nu toch niet door te zullen gaan. Zo zou hij zijn contract bij Chelsea kunnen gaan verlengen.