Analist héél duidelijk over wintertransfer: "Hij is de verbeterde uitgave van Vanzeir"

Union SG zorgt dit seizoen voor de ultieme bevestiging bovenaan in de Jupiler Pro League. Wat gaat het na de wintermercato doen?

Dante Vanzeir vertrok bij Union SG, maar met de 22-jarige Yorbe Vertessen kwam er ook een leuke speler met de nodige adelbrieven van bij PSV Eindhoven aan inkomende zijde.

"Ik vind het een verbeterde uitgave van Vanzeir", is Denis van Wijk duidelijk in Extra Time over de nieuwe man bij de Brusselaars.

Doelgericht

"Hij is ook heel doelgericht, als hij schiet is het 90% van de keren tussen de palen. Hij heeft geen slechtere voet, hij vindt altijd de kortste weg naar het doel en is sterk met het lichaam."

"Misschien is hij nog wat ruw, het is geen stylist. Maar ik vind dat hij perfect bij Union kan passen", is de analist duidelijk.