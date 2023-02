Crystal Palace-voorzitter in de wolken met transfer: "Hij staat al op onze radar sinds zijn opkomst bij Anderlecht"

Albert Sambi Lokonga verlaat Arsenal FC (voor eventjes) om speelminuten te verzamelen bij Crystal Palace. Steve Parish is alvast in de wolken met de aanwinst.

“Ik heet Albert Sambi Lokonga welkom in Zuid-Londen”, aldus Steve Parish na de bekendmaking van de huurtransfer. “Ik ben blij dat hij ervoor heeft gekozen om voor de rest van het seizoen deel uit te maken van onze selectie.”

Onze jonge landgenoot is allerminst een onbekende voor de voorzitter van The Eagles. “Ik volg hem al sinds zijn opkomst bij RSC Anderlecht. Hij staat al enkele jaren op onze radar. Ik hoop dat we elkaar kunnen helpen om hogerop te komen.”