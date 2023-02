Ferme stap hogerop? 'Engelse grootmacht aast op belangrijke speler RSC Anderlecht'

Over een stapje hogerop gesproken? Een belangrijke pion in het radarwerk van RSC Anderlecht staat in grote belangstelling.

Bart Verbruggen had het de voorbije dagen in de kranten nog over een stapje hogerop dat hij gezet heeft door eerste doelman te worden bij Anderlecht. Liverpool Het heeft hem vooralsnog geen windeieren gelegd. Integendeel zelfs: de sterke man van paars-wit kan nog veel hoger mikken. Volgens The Sun zou hij wel eens de volgende doublure en/of opvolger van Alisson kunnen worden bij Liverpool. Dat team zou namelijk interesse tonen en een bod willen neerleggen in het Lotto Park.