Union reageert op het incident met Loïc Lapoussin: "We verwachten een uitleg"

Loïc Lapoussin zit weer in nauwe schoentjes. Bij Madagaskar werd hij uit de selectie gezet. Ondertussen heeft Union al gereageerd op het voorval.

Madagaskar verloor de afgelopen dagen 2 keer van de Centraal Afrikaanse Republiek. Loïc Lapoussin stond in de 1e wedstrijd nog in de basis, maar in de 2e niet meer. Bondscoach had hem uit de wedstrijdkern gezet vanwege "ongepast gedrag waar ik absoluut niet achter sta".

Ondertussen zou Lapoussin terug naar Brussel keren om weer bij Union aan te sluiten. Daar weten ze nog niet wat er zich precies heeft afgespeeld.

"Daarom heeft het nog geen zin om een standpunt in te nemen", vertelde CEO Philippe Bormans aan Le Soir. "We gaan vragen aan Lapoussin wat er gebeurd is, maar we zullen ons ook bij de voetbalfederatie van Madagaskar informeren."

Zo is er een nieuw incident met Lapoussin. In december weigerde hij een alcoholcontrole en was hij tegenover de politie weerspannig. Het wordt afwachten wat Union met dit nieuwe incident zal doen.