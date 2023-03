Straf! 19-jarige Belg ziet zijn marktwaarde in 3 maanden tijd verzevenvoudigen na heel geslaagde transfer

Je hebt zo van die transfers die onverwacht beter uitdraaien dan je verwacht. Dat is het geval voor Arne Engels, die Club NXT deze winter verliet voor FC Augsburg en direct in de basis belandde. Dat is ook te zien aan zijn marktwaarde.

Woensdag heeft Transfermarkt de nieuwe marktwaarden voor de Bundesliga vrijgegeven. Eén Belg heeft zich alvast niet beklaagd dat hij afgelopen winter de overstap naar Duitsland heeft gemaakt. Arne Engels (19) zag immers zijn marktwaarde verzevenvoudigen en is nu 3,5 miljoen euro waard. Menig analist fronste eens de wenkbrauwen toen de overstap van Engels vanuit de Challenger Pro League naar de Duitse topcompetitie begin januari werd bekend gemaakt. “FC Augsburg volgde me al een tijdje en toen bleek dat ik bij Club Brugge niet kon doorstromen naar de A-kern was de keuze voor de Bundesliga snel gemaakt”, zei hij aan Eleven Sports. Uiteindelijk betaalde Augsburg amper 100.000 euro om Engels weg te plukken bij Club NXT.