'Overmars moet snel handelen voor droomtarget dat al jaar op radar staat: PSV en Galatasaray op vinkentouw'

Al sinds vorig seizoen is hij een van de mannen die nadrukkelijk op het lijstje van Marc Overmars staat. Al is de vraag steeds meer of hij wel écht zal komen.

Branco van den Boomen is een 27-jarige middenvelder uit de jeugdopleiding van Ajax die momenteel speelt bij Toulouse. Marc Overmars kent hem dus nog van bij Ajax en zit al sinds vorige lente achter hem aan. Deze zomer is hij bovendien einde contract in Frankrijk. Vorig jaar maakte hij furore in de Ligue 2, dit seizoen zit hij bij Toulouse op het hoogste niveau toch ook weeral aan 6 goals en 13 assists. Daarmee is hij op de radar gekomen van heel wat meer teams dan alleen Antwerp. Een maand geleden roerde PSV zich al. Snel handelen Ook onder meer Galatasaray zou zich ondertussen al hebben gemeld en diverse ploegen hebbben van den Boomen al een concreet voorstel gedaan. De kans dat Antwerp hem dus nog kan inlijven lijkt heel wat kleiner te zijn geworden. Aan Overmars & co om snel te handelen als ze nog kans willen maken.