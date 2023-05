Eigenaar RWDM stookt vuurtje met Anderlecht nog meer op: "Heel grappig... Binnenkort is Brussel rood en zwart"

John Textor, de Amerikaanse eigenaar van RWDM, zit niet om een straffe uitspraak verlegen. Dat bleek al na de titelmatch toen hij zei "dat we nu achter Anderlecht aangaan". Intussen is hij niet echt van mening veranderd.

Zijn voorzitter, Thierry Dailly, had in La Tribune zijn uitspraken genuanceerd en afgezwakt. En dat was niet naar de zin van de excentrieke Amerikaan. Dailly heeft het achteraf mogen horen. Op Instagram ging hij gewoon door met zijn steekjes.

Op een foto waarop de slogan 'Brussel is paars en wit' te zien is in het supportersvak van zijn andere club, Olympique Lyon, reageerde hij. "Heel grappig. Jullie gaan je cirkel vrienden kunnen uitbreiden, want Brussel is binnenkort rood en zwart. Maar maak jullie niet ongerust, als jullie op bezoek komen, nodig ik jullie uit in het bezoekersvak en mogen jullie kiezen."

De fans van Lyon en Anderlecht hebben een hechte vriendschapsband. Daar had hij duidelijk nog niet van gehoord.