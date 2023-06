Watanabe heeft wel heel grote ambities met KAA Gent: "Ja, je hoort het goed!"

KAA Gent stelde vandaag aanwinsten Pieter Gerkens en Tsuyoshi Watanabe voor. Die laatste ziet het bijzonder groot bij de Buffalo's.

De Japanner kwam voor 3,5 miljoen euro over van KV Kortrijk naar KAA Gent. Hij toonde zich enorm zelfzeker bij zijn voorstelling in de Ghelamco Arena.

“Na mijn laatste match bij Kortrijk hoorde ik voor het eerst van de interesse van AA Gent. De coach vroeg me of ik een transfer zou zien zitten, en dat was zeker het geval. Ook Club Brugge wou me, maar bij AA Gent had ik een beter gevoel”, klinkt het.

De reden waarom Gent boven Brugge kiest is duidelijk. “Hier heb ik meer kans op speelminuten, kan ik meer progressie maken. Het was voor mij ook tijd om een transfer te maken. Ik moest Kortrijk verlaten om beter te worden.”

Zijn dromen liggen in de Bundesliga, maar hij hoopt ook om het tot Japans international te schoppen. De doelstellingen bij Gent zijn alvast groot. “Ik wil hier de titel winnen. En de Conference League. Ja, je hoort het goed. We mogen ambitieus zijn.”