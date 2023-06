Vertonghen hekelt nogmaals groot Belgisch probleem: "Het is slecht"

Jan Vertonghen speelt vanavond hoogstwaarschijnlijk in het hart van de verdediging van de Rode Duivels. Mogelijk wel niet de volle 90 minuten, want hij heeft amper competitieritme.

En dat steekt nog altijd. Anderlecht miste de play-offs, maar Vertonghen vindt het onnozel dat zoveel ploegen in april al gedaan hebben met voetballen. "Ik voel me goed", vertelt hij. "Het is nieuw voor mij om zo lang niet te spelen. Ik heb eerder al gezegd dat ik het play-offsysteem slecht vind. Daarom heb ik nu geen wedstrijdritme."

Tegen Oostenrijk was hij niet fit. Dat was door een probleem dat er al een tijdje was. "De laatste weken bij Anderlecht sukkelde ik al wat met een enkelblessure, waardoor Oostenrijk te snel kwam. Maar voor morgen voel ik mij fit. Het is natuurlijk afwachten hoe lang ik me goed zal voelen."