Transfernieuws en Transfergeruchten 18/07: Butez - N’dri - Sangare - Delcroix - Kotarski

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 18/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Butez - N’dri - Sangare - Delcroix - Kotarski

Moet Anderlecht een onverwacht vertrek toestaan? Een Ligue 1-club toont interesse in jong talent

De mercato is nog niet afgelopen en het is goed mogelijk dat Anderlecht met een onverwacht vertrek zal moeten afrekenen. Een Ligue 1-club is geïnteresseerd in Hannes Delcroix. (Lees meer)

De volgende aanwinst van KV Mechelen? Een talent uit de stal van Red Bull staat nu echt voor terugkeer naar JPL

KV Mechelen kon al enkele spelers strikken en een volgende aanwinst is op komst. De JPL gaat binnenkort Mamadou Sangaré opnieuw verwelkomen. (Lees meer)