Transfernieuws en Transfergeruchten 09/08: Kompany - Lukebakio - Spileers

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 09/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Kompany - Lukebakio - Spileers

En nog eentje! Kompany wil basisspeler van Rode Duivels naar Burnley halen

Vincent Kompany zijn koopwoede bij Burnley is bijlange nog niet over. De manager van The Clarets heeft een opvallende transferstrategie: vooral spelers halen die hij al kent. Zo heeft hij zijn oog laten vallen op een Rode Duivel. (Lees meer)

Club Brugge beloont jeugdproduct die ook Deila helemaal overtuigd heeft

Vorig seizoen stond hij ineens in de basis en hij is er sindsdien niet meer uitgegaan. Ook Ronny Deila ziet in Jorne Spileers een toptalent en de verdediger werd daarvoor ook beloond door Club Brugge. (Lees meer)