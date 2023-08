Transfernieuws en Transfergeruchten 08/08: Neymar - Batshuayi - Rits - De Ketelaere - Lavia - Flips

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 08/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Neymar - Batshuayi - Rits - De Ketelaere - Lavia - Flips

Anderlecht gaat vol door en wil vervanger Verschaeren nog deze week binnenhalen

Het is duidelijk dat Anderlecht nog niet klaar is op de transfermarkt. Het gebrek aan creativiteit vooraan is het bestuur en de sportieve leiding niet ontgaan. Daarom wordt er nu vol voor Alexis Flips gegaan, een man waar ze nog veel kanten mee op kunnen. (Lees meer)

Vader Neymar haalt staalhard uit naar sportkrant L'Equipe: "Wat is hier de bedoeling van?"

Bij de Franse topclub PSG is het nog geen moment rustig geweest de afgelopen maanden. Er was het vertrek van Lionel Messi en daarna de soap rond Kylian Mbappé. En nu is er ook commotie rond Neymar. (Lees meer)

De details zijn geregeld rond De Ketelaere: dit is wat Atalanta betaalt en er zit ook een serieuze aankoopoptie in

Het is nu zeker: Charles De Ketelaere verlaat AC Milan en gaat dit seizoen voor Atalanta spelen. Als hij het daar goed doet is de kans ook reëel dat hij er blijft, want de club kon een aankoopoptie bedingen. (Lees meer)

Liverpool-icoon draait 'zijn club' door de gehaktmolen omwille van gebeuren rond Rode Duivel

De Engelse media volgen het dossier rond Romeo Lavia op de voet. De middenvelder bleef vrijdag een hele wedstrijd op de bank tegen Sheffield Wednesday en wacht duidelijk op een transfer. Maar The Reds blijven pingelen met de transferprijs. (Lees meer)

Rode Duivel heeft concrete interesse en kan zich weer veel dichter bij huis in de kijker spelen

Michy Batshuayi heeft het de voorbije seizoenen niet slecht gedaan bij Fenerbahçe, maar Turkije is natuurlijk ver weg van zijn familie. De spits had zijn manager opdracht gegeven om iets dichter bij huis rond te kijken en daar is nu iets uit de bus gevallen. (Lees meer)