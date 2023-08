Transfernieuws en Transfergeruchten 13/08: Rits - Kane - Orban - Prévôt

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 13/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Rits - Kane - Orban - Prévôt

OFFICIEEL Brys krijgt wat hij wou: extra doelman voor OH Leuven

Maxence Prévot is de nieuwste aanwinst voor OH Leuven. De 26-jarige Prévot is een Franse doelman die transfervrij overkomt van het Franse FC Sochaux in de Franse Ligue 2. (Lees meer)